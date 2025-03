L'emoji della bandiera del Mozambico mostra 3 strisce orizzontali con verde acqua in alto, nero al centro e giallo in basso. La striscia nera è delineata in bianco sia in alto che in basso. Sul lato sinistro si trova un triangolo rosso che collega tutte e 3 le strisce. Al centro del triangolo rosso c'è una stella gialla con un libro e delle armi in cima.