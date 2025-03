Ang kahoy na emoji ay mailap. Maaaring gamitin ang kahoy na emoji para sa anumang bagay mula sa pagkakarpintero at gusali hanggang sa pagpuputol ng mga puno at kamping. Maaari rin itong gamitin upang ipaalam na ang isang tao ay may kahoy—tulad ng sa isang pagtayo o boner. Baka gusto mong linawin.

Keywords: kahoy, tabla, troso

Codepoints: 1FAB5

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )