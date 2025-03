🧑‍🏭 trabahador sa pabrika + 17 variants

Ang emoji ng factory worker ay nagpapakita ng mga tao sa lahat ng kasarian at kulay ng balat na nakasuot ng welding helmet at may hawak na mga blowtorch. Nagwe-welding man sila ng mga tropeo o mga piyesa ng sasakyan, ito ang ilan sa pinakamahirap na gumaganang emojis doon.