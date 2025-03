Tamang-tama para sa isang paglalakbay sa museo o art history class, ang klasikal na emoji ng gusali ay nagpapakita ng pagpipino... at mga column. Ang maliit na gusaling ito ay puno ng isang architectural punch na may mga matataas na hakbang, columnar support, at triangular na bubong. Maaaring ganito ang hitsura ng lokal na city hall o library.

Keywords: classical, gusali, klasikong gusali

Codepoints: 1F3DB FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )