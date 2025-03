Ikaw ba ay isang uri ng opisina o mas gusto mong magtrabaho mula sa bahay? Ang gusali ng opisina ay tumutugon sa maraming empleyado na nagtatrabaho mula 9 hanggang 5 upang makakuha ng suweldo. Ang emoji ng gusali ng opisina ay nagpapakita ng multilevel na istraktura na may mga salamin na bintana at pinto. Bagama't ang emoji ng gusali ng opisina ay maaaring magbigay sa iyo ng pagkabalisa sa trabaho, ito ay isang emoji na karaniwang ginagamit upang pag-usapan ang tungkol sa mga trabaho, boss, korporasyon, kumpanya, at anumang bagay na nauugnay sa isang tradisyunal na kapaligiran sa trabaho sa opisina. Ang emoji na ito ay maaari ding gamitin kapag pinag-uusapan ang isang bagay na pinapatakbo tulad ng isang opisina. Halimbawa: Ang bahay ba ni Katy o isang 🏢 Ang kanyang mga anak ay gumagawa ng 40 oras na gawain bawat linggo.

Keywords: gusali, office building, opisina

Codepoints: 1F3E2

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )