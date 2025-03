Handa ka na bang gumawa ng maraming produkto? Kailangan mong maghanap ng pabrika. Ginagawang posible ng mga pabrika ang automated mass production. Ang factory emoji ay nagpapakita ng isang komersyal na istraktura na may matataas na cylinder smoke stack na nagmumula sa itaas nito. Ang kulay at istilo ng factory ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ang factory emoji ay nauugnay sa mga assembly line, robot, makinarya, at malawakang produksyon ng mga produkto tulad ng pagkain, damit, kotse, teknolohiya, at mga gamot. Magagamit din ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang pagmamaltrato sa mga manggagawa sa pabrika o mahabang oras ng trabaho. Halimbawa: Ang bagong 🏭 sa bayan ay isang pagawaan ng tsokolate.

Keywords: factory, gusali, pagawaan

Codepoints: 1F3ED

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )