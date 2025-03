Êtes-vous prêt à produire en masse un produit ? Vous devrez trouver une usine. Les usines rendent possible la production de masse automatisée. L'emoji de l'usine montre une structure commerciale avec de hautes cheminées cylindriques venant du haut. La couleur et le style de l'usine varient selon le clavier emoji. L'emoji d'usine est associé aux chaînes de montage, aux robots, aux machines et à la production de masse de produits comme la nourriture, les vêtements, les voitures, la technologie et les médicaments. Cet emoji peut également être utilisé pour parler des mauvais traitements infligés aux ouvriers d'usine ou des longues heures de travail. Exemple : Le nouveau 🏭 en ville est une chocolaterie.

Copie

Keywords: bâtiment, usine

Codepoints: 1F3ED

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )