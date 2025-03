Nagtatampok ang emoji na ito ng isang lalaki o babae na may wrench, kadalasan sa kanyang kamay. Kapag may kailangang ayusin, kotse mo man ito o iba pa, kadalasang makakatulong sa iyo ang isang lalaking may wrench na mas mahusay kaysa sa iba. Ipaalam sa iyong kaibigan na kailangan mo ng mekanikal na tulong o nasa tindahan ng mekaniko gamit ang nakakatulong na emoji na ito.

Kopya

Keywords: elektrisyan, mekaniko, tubero

Codepoints: 1F9D1 200D 1F527

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )