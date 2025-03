Kung may hindi nadagdagan at medyo malansa ang amoy, oras na para ilagay ang detective emoji sa case. Ang detective emoji ay nagsusuot ng suit, sombrero, at magnifying glass, ang lahat ng mga tool na kailangan upang saklawin ang kaso at tumuklas ng impormasyon na hindi madaling mahanap o sadyang itinatago. Gamitin ang emoji na ito kapag may hinahanap ka, paglutas ng misteryo, paghahanap ng mga sagot o impormasyon. Halimbawa, maaaring sabihin ng isang babaeng nagte-text sa isang kaibigan tungkol sa kanyang manloloko na kasintahan. "Sinabi ni Jake na nagbo-bowling siya kagabi, ngunit hindi siya bumalik hanggang 6 a.m." maaaring sumagot ang kanyang kaibigan, “Kilala ko ang ilan sa mga lalaking pumunta..I’ll see how late they were out 🕵️‍♂️”

Keywords: detective, espiya, imbestigador

Codepoints: 1F575 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )