Si algo no cuadra y huele un poco a pescado, es hora de poner el emoji de detective en el caso. El emoji de detective usa un traje, un sombrero y una lupa, todas las herramientas necesarias para investigar el caso y descubrir información que no es fácil de encontrar o que se oculta a propósito. Usa este emoji cuando estés investigando algo, resolviendo un misterio, buscando respuestas o información. Por ejemplo, una mujer que envía un mensaje de texto a una amiga sobre su novio infiel podría decir. “Jake dijo que fue a jugar bolos anoche, pero que no volvió hasta las 6 a.m.” su amiga podría responder: "Conozco a algunos de los muchachos que fueron ... Veré qué tan tarde salieron 🕵️‍♂️"

Keywords: cara, detective, espía

Codepoints: 1F575 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )