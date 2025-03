Déjame tomarme una selfie, no necesito que me tomes la foto. El emoji selfie es el mejor para describir la nueva cultura de tomar autorretratos en teléfonos celulares. Este emoji muestra un brazo extendido con un celular en la mano. La posición de la mano muestra el proceso de tomar una selfie. El emoji viene en una variedad de tonos de piel y se puede usar para diferentes géneros. Use este emoji cuando hable sobre tomar una selfie, una foto o cuando hable sobre alguien que puede tomar demasiadas selfies. Ejemplo: “A Laura le gusta mucho hacerse selfies. 🤳 Creo que es su segundo trabajo”

Keywords: autofoto, cámara, selfi, selfie, teléfono

Codepoints: 1F933

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )