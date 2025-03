Hayaan mo akong mag-selfie, hindi ko kailangan na ikaw ang kumuha ng litrato para sa akin. Ang selfie emoji ay ang pinakamahusay upang ilarawan ang bagong kultura ng pagkuha ng mga self portrait sa mga cell phone. Ang emoji na ito ay nagpapakita ng brasong nakaunat na may hawak na cell phone. Ang posisyon ng kamay ay nagpapakita ng proseso ng pagkuha ng selfie. Ang emoji ay may iba't ibang kulay ng balat at maaaring gamitin para sa iba't ibang kasarian. Gamitin ang emoji na ito kapag nagsasalita tungkol sa pagkuha ng selfie, larawan, o pakikipag-usap tungkol sa isang taong maaaring kumuha ng masyadong maraming selfie. Halimbawa: “Mahilig talagang mag-selfie si Laura. 🤳 Sa tingin ko ito ang kanyang pangalawang trabaho"

Keywords: camera, mobile phone, selfie, telepono

Codepoints: 1F933

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )