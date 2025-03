No means hindi! Ang taong kumukumpas ng walang emoji ay nagpapakita ng isang tao na naka-cross ang mga kamay sa dibdib na sumisimbolo ng pagtanggi o ang salitang hindi. Ang emoji na ito ay may iba't ibang kulay ng balat at kasarian. Gamitin ang emoji na ito para sabihing "hindi pwede", "hindi sa isang milyong taon", "hindi", "mali", o "naka-block." Ang kilos na ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagtanggi o pagtanggi sa pagpasok sa isang tao. Ang emoji na ito ay maaaring magbigay ng isang vibe ng poot o maaari itong maging isang masayang paraan upang harangan ang isang bagay. “Hindi, hindi ako maghuhugas ng pinggan mom 🙅.

Keywords: bawal, gesture, hindi pwede, huwag, ipinagbabawal, kamay, nagpapahiwatig na hindi pwede

Codepoints: 1F645

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )