OK, tama iyan. Susunod na tanong please! Ang OK button na emoji, ay ginagamit upang sumang-ayon sa isang bagay o isang tao at para magbigay ng pahintulot na gawin ang isang bagay. Ang OK button na emoji ay nagpapakita ng isang parisukat na may salitang "ok" sa gitna. Nag-iiba-iba ang kulay ng emoji batay sa keyboard. Ang OK na emoji ay kadalasang ginagamit kapag sumasang-ayon sa isang bagay at nagbibigay ng pahintulot o pag-apruba. Ito ay isang magarbong paraan upang sabihin ang "Okay". Halimbawa: Sinabi ng nanay ko na 🆗 para sa akin na magkaroon ng mga kaibigan. Punta kayo mamayang 8pm.

Keywords: button na ok, ok, pindutan

Codepoints: 1F197

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )