¡No significa no! La persona que gesticula sin emoji muestra a una persona con las manos cruzadas sobre el pecho que simboliza un rechazo o la palabra no. Este emoji viene en diferentes tonos de piel y géneros. Use este emoji para decir "de ninguna manera", "ni en un millón de años", "no", "incorrecto" o "bloqueado". Este gesto desprende la sensación de rechazar o negar la entrada a alguien. Este emoji puede emitir una vibra de hostilidad o puede ser una forma divertida de bloquear algo. “No, no lavaré los platos mamá 🙅.

Keywords: gesto, mano, no, persona haciendo el gesto de "no", prohibido

Codepoints: 1F645

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )