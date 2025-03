El emoji prohibido es un símbolo para mostrar que algo no está permitido, está fuera de los límites o es un gran no-no. Es un círculo rojo con una línea diagonal roja que lo atraviesa y, a menudo, se puede ver en relación con un cigarrillo para indicar que no se fuma o en relación con una persona que se sumerge para indicar que no se permite bucear.

Keywords: entrar, no, pasar, prohibición, prohibido

Codepoints: 1F6AB

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )