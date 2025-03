No fumar aquí, apaga tu cigarrillo. Los fumadores no son bienvenidos cuando este letrero está encendido. El emoji No fumar muestra la forma de un cigarrillo encendido en medio de un círculo rojo con una línea diagonal roja que cruza el centro. El emoji de prohibido fumar es similar a las señales de prohibido fumar que se ven en las áreas públicas libres de humo. Use este emoji cuando hable sobre cualquier cosa relacionada con cigarrillos, fumar, dejar de fumar o áreas libres de humo. Este emoji también se puede usar cuando se habla de adicción o cáncer. Ejemplo: Deb, pide solo las habitaciones para no fumadores 🚭

Keywords: fumar, no, prohibido, señal

Codepoints: 1F6AD

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )