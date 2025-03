Ikaw ba ay makatarungang pag-iisip na kooperatiba at hindi mapag-aalinlanganan? Kung ipinanganak ka sa pagitan ng Setyembre 23 at Oktubre 22, kung gayon ang iyong zodiac sign ay ang Libra. Sinasabi ng Astrology na gusto ng Libra ang harmonya, at ang nasa labas ngunit hindi gusto ang karahasan at kawalan ng katarungan.