Walang libre sa buhay, kaya kung may bayad, maaari mong gamitin ang Japanese na “not free of charge” na buton. Ang emoji na ito ay kumakatawan sa Japanese na simbolo na nangangahulugang pagmamay-ari o pagmamay-ari. Ang Japanese na "not free of charge" na button ay nagpapakita ng isang parisukat na may Japanese na simbolo na nangangahulugang pagmamay-ari o pagmamay-ari sa gitna. Ang estilo at kulay ng emoji ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Gamitin ang emoji na ito kapag gusto mong ipahayag na ang isang bagay ay hindi libre. Ang "hindi walang bayad" ay hindi palaging tungkol sa pera, ito ay maaaring gamitin upang sabihin na ang pakikisama sa isang bagay o isang tao ay maaaring magdulot sa iyo ng damdamin. Halimbawa: “Jen, alam kong gusto mo si James pero mag-ingat ka 🈶

Keywords: hapones, hapones na button na nagsasabing "hindi ito libre", ideograpya, libre, nakaparisukat na ideograph ng pag-iral, pindutan, singil

Codepoints: 1F236

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )