Rien dans la vie n'est gratuit, donc s'il y a des frais, vous pouvez utiliser le bouton japonais "non gratuit". Cet emoji représente le symbole japonais qui signifie posséder ou posséder. Le bouton japonais "non gratuit" affiche un carré avec le symbole japonais qui signifie posséder ou posséder au milieu. Le style et la couleur des emoji varient selon le clavier emoji. Utilisez cet emoji lorsque vous voulez exprimer que quelque chose n'est pas gratuit. "Pas gratuitement" ne doit pas toujours être une question d'argent, cela peut être utilisé pour dire que s'associer à quelque chose ou à quelqu'un peut vous coûter émotionnellement. Exemple : « Jen, je sais que tu aimes James mais fais attention 🈶

Keywords: bouton pas gratuit en japonais, japonais, pas gratuit, payant

Codepoints: 1F236

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )