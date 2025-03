Niente nella vita è gratuito, quindi se c'è un addebito, puoi utilizzare il pulsante giapponese "non gratuito". Questa emoji rappresenta il simbolo giapponese che significa possedere o possedere. Il pulsante giapponese "non gratuito" mostra un quadrato con il simbolo giapponese che significa possedere o possedere al centro. Lo stile e il colore dell'emoji variano a seconda della tastiera emoji. Usa questa emoji quando vuoi esprimere che qualcosa non è gratuito. "Non gratuito" non deve sempre riguardare i soldi, questo può essere usato per dire che l'associazione con qualcosa o qualcuno potrebbe costarti emotivamente. Esempio: “Jen, so che ti piace James ma fai attenzione 🈶

Keywords: esistere, giapponese, ideogramma, ideogramma giapponese di “a pagamento”

Codepoints: 1F236

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )