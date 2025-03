L'emoji giapponese del pulsante "segreto" è la parola scritta giapponese bianca per "segreto", in bianco, mostrata su uno sfondo circolare rosso. Questa emoji è perfetta per far sapere a qualcuno che ciò di cui stai parlando non è una conoscenza comune o condivisibile.

Keywords: giapponese, ideogramma, ideogramma giapponese di “segreto”, segreto

Codepoints: 3299 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )