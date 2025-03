Devi dei soldi a qualcuno in Giappone? Pagali velocemente, prima che questa emoji compaia nei tuoi messaggi. L'emoji del pulsante giapponese "Importo mensile" mostra un quadrato con il simbolo giapponese bianco che significa "importo mensile". Il colore del quadrato varia in base alla tastiera emoji. Questo simbolo potrebbe essere utilizzato per esprimere quote mensili come affitto, bollette elettriche e bollette del gas. Usa questa emoji se qualcuno ti deve dei soldi e deve pagare. Esempio: il padrone di casa ha inviato il messaggio di 🈷Greg. Sembra che gli debba dei soldi.

Keywords: giapponese, ideogramma, ideogramma giapponese di “importo mensile”, luna

Codepoints: 1F237 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )