Hai mai desiderato usare un'emoji per dire a qualcuno che pagherai per il loro pasto? In Giappone, il simbolo per esprimerlo è il pulsante giapponese "costi di servizio". Il pulsante giapponese "costi di servizio" è un quadrato blu, delineato in nero, con un carattere giapponese bianco all'interno. Il colore e lo stile di questa emoji variano a seconda della tastiera emoji. L'emoji giapponese "costo del servizio" è spesso usato in Giappone per esprimere che qualcosa è complementare e può essere utilizzato in una varietà di impostazioni che vanno da un ristorante che assegna a uno dei suoi clienti abituali un articolo gratuito o un amico che ritira l'assegno per un altro. Esempio: "Jen, il tuo drink = 🈂️"

Keywords: ideogramma giapponese di “costo del servizio”, ideogramma katakana sa, katakana, parola, sa

Codepoints: 1F202 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )