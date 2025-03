Questo pulsante blu dice "posto vacante" in giapponese. Può anche essere approssimativamente tradotto in "vuoto" o "disponibile". Tipicamente utilizzato per parcheggi aperti e camere d'albergo, questo pulsante emoji giapponese "posto vacante" potrebbe anche essere usato come uno scherzo per dire che qualcuno è single o disponibile. Questo si applica a te?

Keywords: disponibilità, giapponese, ideogramma, ideogramma giapponese di “posto libero”, libero, posto libero

Codepoints: 1F233

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )