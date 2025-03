NON PUOI DIGITARE IN QUESTO MODO TUTTO IL TEMPO, altrimenti tutti penseranno che stai urlando contro di loro. Ecco perché esiste questa emoji! L'emoji latino minuscolo di input mostra un quadrato con una "a", "b", "c" e "d" minuscole al suo interno. Lo stile e il colore dell'emoji variano a seconda della tastiera emoji. Questa emoji rappresenta il pulsante che funge da interruttore tra caratteri maiuscoli e minuscoli su una tastiera virtuale, quindi puoi impostare il tono del tuo testo per soddisfare le tue esigenze specifiche. Usa questa emoji quando parli di dattilografia, scrittura o software. Esempio: Kate, usa il pulsante 🔡 a volte e smettila di urlarmi contro.

Keywords: caratteri latini, inserire, lettere, minuscole, pulsante con lettere latine minuscole

Codepoints: 1F521

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )