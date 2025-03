Girati... in senso orario! L'emoji in senso orario indica che qualcosa si sta muovendo in senso orario. L'emoji delle frecce verticali in senso orario mostra un quadrato blu, delineato in nero, con due frecce che creano un anello con un angolo di 90 gradi verso l'alto. Lo stile e il colore dell'emoji variano a seconda della tastiera emoji. L'emoji delle frecce verticali in senso orario può essere usata per parlare di rotazione, direzione o comando. Può anche essere usato per indicare la ripetizione di un brano musicale o il ricaricamento di una pagina web. Esempio: "Seleziona 🔃 per ruotare in senso orario"

Copia

Keywords: frecce, frecce a cerchio verticali, frecce verticali che ruotano in senso orario, frecce verticali senso orario, ricarica, simbolo ricarica

Codepoints: 1F503

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )