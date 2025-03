Controllalo! Basta seguire la freccia. Questa emoji non è molto curva, in realtà è piuttosto semplice. L'emoji Freccia destra curva verso il basso mostra una linea curva con una freccia rivolta verso il basso attaccata ad essa. Lo stile e il colore dell'emoji variano a seconda della tastiera emoji. Questa emoji fa parte della famiglia "simbolo". Puoi usare questa emoji per mostrare la direzione senza doverla digitare. Esempio: "All'inizio volevo il lavoro, ma dopo il colloquio il mio livello di interesse è come ⤵️"

Keywords: curva, freccia, freccia curva in basso, verso il basso

Codepoints: 2935 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )