Questa emoji mette in mostra una forma squadrata e blu che circonda quattro lettere (Facebook è l'unica eccezione, che mostra solo tre lettere) in caratteri bianchi in grassetto scritti all'interno della forma. Le lettere sono tutte in maiuscolo (maiuscolo) e sono un'ottima rappresentazione per la scuola, ovvero l'asilo o la scuola materna, poiché la recitazione dell'alfabeto viene tipicamente insegnata in giovane età. Invialo con un'emoji della scuola e/o del bambino, per far sapere ai tuoi amici e alla tua famiglia che è il primo giorno di lezione di tuo figlio!

Keywords: caratteri latini, inserire, lettere, maiuscole, pulsante con lettere latine maiuscole

Codepoints: 1F520

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )