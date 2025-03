Questa emoji mette in mostra un cerchio rosso generico che è vuoto nel mezzo. Spesso, questo simbolo viene utilizzato in Giappone al posto del sempre familiare "segno di spunta" quando si contrassegna un test, ad esempio. È il segno che significa "corretto!" o "va bene!" Quindi, puoi usare questa emoji in una conversazione con i tuoi amici e familiari con lo stesso contesto.

Copia

Keywords: cerchio rosso vuoto, gioco, pallino, tris

Codepoints: 2B55

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )