Cet emoji présente une forme carrée bleue entourant quatre lettres (Facebook est la seule exception, ne montrant que trois lettres) en caractères gras et blancs écrits dans la forme. Les lettres sont toutes en majuscules (majuscules) et sont une excellente représentation pour l'école, à savoir la maternelle ou l'école maternelle, car la récitation de l'alphabet est généralement enseignée à un jeune âge. Envoyez-le avec un emoji d'école et/ou d'enfant, pour faire savoir à vos amis et à votre famille que c'est le premier jour de classe de votre enfant !

Keywords: lettres, lettres latines, majuscules, saisie

Codepoints: 1F520

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )