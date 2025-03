Il est temps de vérifier votre messagerie vocale. L'emoji à double boucle bouclée est utilisé pour symboliser une option permettant de sélectionner et de consulter votre messagerie vocale sur la plupart des appareils. L'emoji à double boucle bouclée montre une ligne avec deux boucles. La couleur et le style des emoji varient selon le clavier emoji. L'emoji représente un magnétophone à bobine, sur lequel les premiers messages vocaux ont été enregistrés avant que les téléphones ne soient complètement numérisés. Utilisez cet emoji lorsque vous laissez un message vocal à quelqu'un et que vous souhaitez qu'il le vérifie. Exemple : « Berna, je t'ai appelé tout à l'heure. Vérifiez vos ➿messages.

Copie

Keywords: boucle, double boucle

Codepoints: 27BF

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )