La croix latine, également connue sous le nom de croix chrétienne, est un emoji avec des liens religieux. L'emoji croix latine montre un carré, avec une croix blanche à l'intérieur. Le style et la couleur des emoji varient selon le clavier emoji. Les chrétiens croient que Jésus est mort sur la croix. Cet emoji est généralement associé au christianisme, à Dieu, à Jésus, à la religion et à l'église. Utilisez cet emoji pour exprimer votre foi dévote ou pour envoyer des bénédictions et de bonnes nouvelles par SMS. Exemple : "Avec ✝️ de notre côté, le Diable ne peut pas nous vaincre !"

Copie

Keywords: chrétien, croix, croix latine, religion

Codepoints: 271D FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )