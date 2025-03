Ang Latin Cross, na kilala rin bilang Christian Cross, ay isang emoji na may kaugnayan sa relihiyon. Ang Latin cross emoji ay nagpapakita ng isang parisukat, na may puting krus sa loob. Ang estilo at kulay ng emoji ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Naniniwala ang mga Kristiyano na si Hesus ay namatay sa krus. Ang emoji na ito ay karaniwang nauugnay sa Kristiyanismo, Diyos, Jesus, relihiyon, at simbahan. Gamitin ang emoji na ito para ipahayag ang iyong tapat na pananampalataya, o magpadala ng mga pagpapala at mabuting balita sa text. Halimbawa: "Kapag nasa panig natin si ✝️, hindi tayo matatalo ng Diyablo!"

Keywords: kristiyanismo, krus, latin, latin na krus, relihiyon

Codepoints: 271D FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )