Alam mo ba na humigit-kumulang 3.4% ng mga tao ang may AB blood type? Ang AB button (uri ng dugo) na emoji na ito ay medyo bihira, kung gayon! Ang mga taong may uri ng dugo na AB ay itinuturing na may unibersal na plasma dahil maaari silang tumanggap ng dugo mula sa sinumang may anumang uri ng dugo. Naisipan mo na bang magbigay ng dugo?

Kopya

Keywords: ab, button na ab, dugo, pindutan, uri

Codepoints: 1F18E

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )