La croce latina, nota anche come croce cristiana, è un'emoji con legami religiosi. L'emoji della croce latina mostra un quadrato, con una croce bianca all'interno. Lo stile e il colore dell'emoji variano a seconda della tastiera emoji. I cristiani credono che Gesù sia morto sulla croce. Questa emoji è solitamente associata al cristianesimo, a Dio, a Gesù, alla religione e alla chiesa. Usa questa emoji per esprimere la tua fede devota o per inviare benedizioni e buone notizie tramite testo. Esempio: "Con ✝️ dalla nostra parte, il Diavolo non può sconfiggerci!"

Keywords: cristianesimo, croce, croce latina, religione

Codepoints: 271D FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )