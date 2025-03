🤲 mani unite in alto + 5 variants

L'emoji con i palmi in alto ha molti significati. Il gesto della mano può ricordarti il gesto che usa un mendicante quando chiede soldi per strada. Questo gesto è anche come dire la parola "libro" nella lingua dei segni americana. Questa emoji può anche essere usata per rappresentare qualcosa di religioso come una preghiera.