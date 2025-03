Sorte é algo que todos nós esperamos! Confie em si mesmo, espere pelo melhor e cruze os dedos, quem sabe você pode ter sorte! O emoji de dedo cruzado mostra uma mão com os dedos médio e indicador cruzados. É um sinal de boa sorte e uma tradição supersticiosa que muitas pessoas fazem quando esperam o melhor. Este emoji vem em diferentes tons de pele. Se alguém cruzar os dedos nas costas, também pode ser um sinal de que está quebrando uma promessa. No entanto, esse emoji é comumente usado para falar sobre sorte, desejos e esperança de que algo aconteça. Use este emoji para desejar boa sorte a alguém! Exemplo: Esperamos que John se recupere logo 🤞

Copiar

Keywords: cruzados, dedos, mão, sorte

Codepoints: 1F91E

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )