Hoje deve ser seu dia de sorte, se você se deparou com um trevo de quatro folhas. Essas plantas são extremamente raras e são celebradas por pessoas de todo o mundo, incluindo a Irlanda. Se você for a uma celebração do Dia de São Patrício, talvez não veja nenhum trevo de quatro folhas de verdade, mas com certeza verá muitas fotos e imagens deles. O emoji de trevo de quatro folhas apresenta um trevo com quatro folhas em forma de coração. O trevo de quatro folhas é um símbolo de sorte, então use-o para desejar boa sorte aos seus amigos e familiares. Você também pode usar este emoji no contexto da natureza, plantas, Irlanda e dia de São Patrício. Exemplo: Deseje-me boa sorte para a próxima competição de natação🍀.

Keywords: folhas, quatro, trevo, trevo de quatro folhas

Codepoints: 1F340

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )