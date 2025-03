Oggi deve essere il tuo giorno fortunato, se ti sei imbattuto in un quadrifoglio. Queste piante sono estremamente rare e sono celebrate da persone di tutto il mondo, compresa l'Irlanda. Se vai a una celebrazione del giorno di San Patrizio, potresti non vedere nessun vero quadrifoglio, ma sicuramente vedrai molte foto e immagini di loro. L'emoji del quadrifoglio presenta un trifoglio con quattro foglie a forma di cuore. Il quadrifoglio è un simbolo di fortuna, quindi usalo per augurare buona fortuna ai tuoi amici e familiari. Puoi anche usare questa emoji nel contesto della natura, delle piante, dell'Irlanda e del giorno di San Patrizio. Esempio: augurami buona fortuna per la prossima gara di nuoto🍀.

Keywords: foglia, fortuna, quadrifoglio, quattro

Codepoints: 1F340

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )