Mentre la maggior parte delle persone non si vanta di aver vinto quando arriva al terzo posto, l'emoji del 3° posto è fatta apposta per quelle persone. Esposto nella sala dei trofei o indossato per un'occasione speciale, questo premio per il terzo posto dovrebbe comunque suscitare orgoglio e soddisfazione.

Keywords: bronzo, medaglia, medaglia di bronzo, terzo posto

Codepoints: 1F949

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )