Questa emoji mette in mostra una medaglia d'oro dall'aspetto generico, che indica il primo posto o una vittoria di qualche tipo. La medaglia in questione è sempre di forma rotonda ea volte sfoggia una stella al centro. A seconda della piattaforma e del fornitore, il nastro è una variazione di rosso, bianco o blu (o tutti e tre!) Invialo ai tuoi amici per vantarti di aver vinto una competizione o invialo alla tua cotta, come un modo banale per dire loro che sono "i numeri uno!"

Keywords: gara, medaglia, medaglia sportiva, podio

Codepoints: 1F3C5

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )