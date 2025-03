L'emoji delle scintille mostra tre scintille dorate o multicolori e può essere utilizzata in vari modi. Più comunemente, è usato per mostrare eccitazione, o che qualcosa di cui stai parlando è stravagante, scintillante, o per riferirsi allo scintillio è l'occhio di qualcuno. Può anche essere usato per mostrare le stelle reali nel cielo, ovviamente.

Keywords: scintille, stelle, stelline

Codepoints: 2728

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )