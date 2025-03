Questa emoji ritrae sentimenti di confusione, incertezza, shock, incredulità o vertigini generali. A seconda della piattaforma su cui stai visualizzando l'emoji, può anche mostrare un colore rosso o blu sul viso e sulla fronte, che indica nausea o sensazione di disorientamento. Invia la faccina vertiginosa al tuo amico quando non ti senti bene o quando ti sei appena ricordato di un esame importante domani (per il quale non hai studiato!)

Keywords: faccina frastornata, testa che gira

Codepoints: 1F635

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )