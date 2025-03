La trappola per topi è una novità nel gioco delle emoji e verrà aggiunta a un'ampia gamma di piattaforme nella seconda metà del 2020. Questa emoji può rappresentare letteralmente, principalmente la sensazione di essere intrappolati o stagnanti. Può anche significare solo che hai un'infestazione da topi, di cui probabilmente dovresti sbarazzarti il prima possibile. Quale modo migliore per farlo quindi inviando questa emoji insieme a un'emoji di topo, a significare che hai bisogno di aiuto per sbarazzarti del tuo piccolo problema peloso!

Copia

Keywords: esca, trappola, trappola per topi

Codepoints: 1FAA4

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )