A ratoeira é uma novidade no jogo emoji e será adicionada a uma ampla gama de plataformas no segundo semestre de 2020. Esse emoji pode representar o literal, principalmente a sensação de estar preso ou estagnado. Também pode significar apenas que você tem uma infestação de ratos, da qual provavelmente deve se livrar o mais rápido possível. Que melhor maneira de fazer isso do que enviar este emoji junto com um emoji de rato, significando que você precisa de ajuda para se livrar do seu pequeno problema peludo!

Keywords: armadilha, isca, prender, ratoeira

Codepoints: 1FAA4

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )