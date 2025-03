Este emoji mostra um mouse de computador padrão nas opções de cores populares de cinza ou branco e pode incluir uma bola de cursor, para facilitar a navegação na tela e a rolagem simples. Dependendo do provedor, o mouse do computador em questão pode ser visto conectado ao computador com um cabo ou, como no caso da Apple, é mais moderno e totalmente sem fio.

Keywords: acessório, computador, mouse

Codepoints: 1F5B1 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )