Este emoji mostra uma representação simples de um cão doméstico de aparência amigável. Dependendo da plataforma e do provedor em que está sendo visualizado, a raça do cachorro varia. No entanto, a posição do corpo permanece a mesma e a silhueta mostra apenas um cachorrinho de cor marrom ou bege voltado para o lado esquerdo, todo o perfil lateral do corpo bem visível. Envie isto ao seu amigo para anunciar a adoção de seu novo amigo peludo!

Keywords: animal, cachorro

Codepoints: 1F415

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )