Cuidado com a poderosa formiga. Embora essas criaturinhas sejam minúsculas, elas são muito fortes e têm uma mordida poderosa. O emoji de formiga mostra uma formiga preta com 6 patas. Existem muitos tipos de formigas, mas este emoji representa todas elas. O emoji de formiga é geralmente associado a formigas, insetos e insetos. Use este emoji quando você deixou seu almoço fora e uma colônia de formigas começou a comê-lo. Exemplo: Mãe, Sam deixou a porta aberta e agora as formigas estão na cozinha. 🐜🐜🐜

Keywords: formiga, inseto

Codepoints: 1F41C

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )