As lontras são animais amantes da água com muito carisma. Em zoológicos de todo o mundo, eles podem ser vistos torcendo, girando, girando e encantando-se de forma divertida em seus habitats aquáticos. As lontras marinhas têm o pelo mais denso de todos os mamíferos. As lontras costumam usar pedras como ferramentas para abrir conchas.